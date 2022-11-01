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Dünya

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi.

Fatjon Cuka   | 01.11.2022
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi

Albania

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.

Savunma tarafının dosyaları incelemek için tekrar süre talep etmesinin ardından mahkeme, duruşmayı 10 Kasım'a erteledi.

Savunma tarafının avukatının 21 Ekim'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmesi üzerine duruşma, bugüne ertelenmişti.

30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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