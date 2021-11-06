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Dünya

Texas'ta müzik festivalinde çıkan izdihamda 8 kişi öldü, yüzlercesi yaralandı

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 06.11.2021
Texas'ta müzik festivalinde çıkan izdihamda 8 kişi öldü, yüzlercesi yaralandı

Ankara

Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena, Astroworld Festivali'nde yerel saatle 21.00'da rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada izdiham yaşandığını açıkladı.

Bunun üzerine konsere ara verildiğini söyleyen Pena, izdihamda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Pena, izdihamda yaralanan yüzlerce kişinin olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edildiğini dile getirdi.

Yaralılardan yaklaşık 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydeden Pena, bu kişilerden 11'inin ani kalp durması nedeniyle tedaviye alındığını belirtti.

Pena, yaralılar arasında çocukların da olduğunu aktardı.

Houston Emniyet Müdürü Troy Finner, festivalde yüzlerce polisin görevli olduğunu ve hızla olaya müdahale ettiklerini söyledi.

Finner, olayla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

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