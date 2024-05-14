Dolar
32.26
Euro
34.84
Altın
2,346.58
ETH/USDT
2,913.60
BTC/USDT
61,903.00
BIST 100
10,039.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tesla'nın Çin'de kuracağı enerji depolama ünitesi fabrikasına inşaat izni verildi

ABD'li elektrikli otomobil ve pil üreticisi Tesla'nın, enerji depolama ünitesi üretimi amacıyla Çin'de kuracağı fabrika için inşaat izni aldığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Tesla'nın Çin'de kuracağı enerji depolama ünitesi fabrikasına inşaat izni verildi

Pekin

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, fabrikanın kurulacağı Şanghay şehrindeki Lingang Özel Bölge'nin İdare Komitesi yaptığı açıklamada, şirkete arazi tahsisinin ardından inşaat izninin verildiği duyurdu.

Şirket, fabrikaya arazi tahsisi için Aralık 2023'te Şanghay yerel yönetimi ile anlaşma imzalamıştı.

Fabrikada Tesla'nın "Megapack" adı verilen 4 megavatsaat elektrik depolayabilen lityum-iyon batarya üniteleri üretilecek.

Bu yıl inşaatının tamamlanması planlanan fabrikanın 2025'in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Fabrikada yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitesinin üretilmesi hedefleniyor.

Tesla'nın halen ABD'nin California eyaletinin Lathrop şehrinde yılda 10 bin Megapack üretme kapasitesine sahip bir "mega fabrikası" bulunuyor.

Şirket, Şanghay'daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen "giga fabrikasını" da 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi planlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti
Hakkari'de yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi yaralandı
Denizli'de sondaj kuyusundan püsküren su kontrol altına alındı
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
Türk bilim adamı Fatih Ömer İlday "Alexander von Humboldt Profesörlüğü"ne layık görüldü

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'i ziyaret edecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'i ziyaret edecek

Tesla'nın Çin'de kuracağı enerji depolama ünitesi fabrikasına inşaat izni verildi

Biden yönetimi Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik tarifeleri artırmayı değerlendiriyor

Almanya'da Tesla'nın giga fabrikasını genişletme planına tepki gösteren grup fabrika sahasına girdi

Almanya'da Tesla'nın giga fabrikasını genişletme planına tepki gösteren grup fabrika sahasına girdi
Mastercard, Çin'de banka ve kredi kartı işlemlerine başladı

Mastercard, Çin'de banka ve kredi kartı işlemlerine başladı
GÖRÜŞ - ABD TikTok'u neden yasaklıyor?

GÖRÜŞ - ABD TikTok'u neden yasaklıyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet