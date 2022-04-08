Dolar
14.75
Euro
16.04
Altın
1,931.81
ETH/USDT
3,264.30
BTC/USDT
43,357.00
BIST 100
2,377.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık basın açıklaması yapıyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşuyor Ukrayna: Kramatorsk tren garına Rus güçlerce füze atıldı
logo
Dünya

Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 adet "Model 3" marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.

Emre Aytekin   | 08.04.2022
Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı

Pekin

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, denetimlerde şirketin söz konusu modeldeki araçların arka motorlarındaki akım çeviricilerdeki bazı hatalar tespit edildiği, mekanik aksaklıklara yol açan hataların düzeltilmesi için araçların geri çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, 11 Ocak 2019 ile 25 Ocak 2022 arasında üretilen 125 bin 785 adet aracın, motor kontrol yazılımlarını güncelleneceği kaydedildi.

Araçların 93 bin 578'inin Çin'de üretildiği, geri kalanın ithal edildiği aktarıldı.

Tesla, şubatta Çin'de üretilen yaklaşık 26 bin "Model 3" ve "Model Y" marka aracının güvenlik riski nedeniyle geri çağırmayı planladığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da düşen vaka sayılarıyla yoğun bakımlar boşalıyor
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları tespit edilenden çok fazla
Türkiye'de 9 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı

Benzer haberler

Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı

Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı