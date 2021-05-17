Euro
10.10
Dolar
8.31
BIST 100
1,454.25
Altın
1,866.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye’de ABD ordusuna ait araçları taşladı

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, "Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı" iddiasıyla Suriye’nin Malikiye ilçesinde ABD ordusuna ait araçları taşa tuttu.

Mohamad Misto,Ömer Koparan   | 17.05.2021
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye’de ABD ordusuna ait araçları taşladı

Azez

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/ PKK destekçileri, "Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarını protesto etmek ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a destek vermek amacıyla" yürüyüş düzenledi.

Örgüt yandaşlarının eylemine yer veren PKK’nın Almanya'dan propaganda amaçlı yayın yapan bir internet sitesinde, ABD ordusu konvoyunun Suriye'nin Malikiye ilçesindeki geçiş anlarında yaşananların videosu yayımlandı. Videoda, örgüt yandaşlarının ABD ordusuna ait zırhlı araçları taşladığı görüldü.

Terör örgütünün internet sitesi, tepkinin gerekçesinin, "Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü askeri harekatlara ABD’nin sessiz kalması olduğunu" iddia etti.

Terör örgütü destekçileri, daha önce de Türkiye’nin askeri harekatları nedeniyle Suriye’nin kuzeyinden çekilen bazı ABD askeri unsurlarını taşlamış ve kendilerini Türkiye’ye karşı savunmasız bırakmakla suçlamıştı.

ABD heyeti bölgedeydi

ABD Dışışleri Bakanlığı, Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki bir heyetin, dün Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki kuzeydoğu bölgesini ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Hood'a Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Vekili Aimee Cutrona, Suriye Temsilci Yardımcısı David Brownstein, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Irak ve Suriye Direktörü Zehra Bell'in eşlik ettiği bildirilmişti.

Heyetin, SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması Suriye Demokratik Konseyi üyeleri ve Rakka'daki kabile liderleri ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Müsteşar Vekili, ABD'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonundaki koordinasyon ve iş birliği, kuzeydoğu Suriye'deki istikrarın devamı ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için kurtarılan bölgelerde istikrar yardımlarının teslimi konusunda kararlı olduğunu yineledi." ifadelerine yer verilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında 1 günde 431 bin 483 doz aşı yapıldı
BioNTech aşısı buzdolabında 1 ay saklanabiliyor
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Sanofi ve GSK’nın Kovid-19 aşı adayının Faz 2 sonuçları açıklandı
65 yaş ve üzerindeki 8 milyon kişiden 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıranlar 'normal' hayata dönecek

Benzer haberler

Demokratların Senato Çoğunluk Lideri Schumer'den İsrail-Filistin konusunda ateşkes çağrısı

Demokratların Senato Çoğunluk Lideri Schumer'den İsrail-Filistin konusunda ateşkes çağrısı

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye’de ABD ordusuna ait araçları taşladı

ABD'li 29 Demokrat Senatör Filistin ve İsrail'de "ateşkes" çağrısı yaptı

Gazze saldırıları öncesinde ABD'nin İsrail'e güdümlü füze satışına onay verdiği ortaya çıktı

Gazze saldırıları öncesinde ABD'nin İsrail'e güdümlü füze satışına onay verdiği ortaya çıktı
ABD'de 2 binden fazla akademisyen ve fikir işçisi İsrail'i boykot kampanyası başlattı

ABD'de 2 binden fazla akademisyen ve fikir işçisi İsrail'i boykot kampanyası başlattı
Filistin, ABD'nin BMGK'daki tutumuna tepki gösterdi

Filistin, ABD'nin BMGK'daki tutumuna tepki gösterdi