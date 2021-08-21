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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'da 28 genci silahlı kadrosuna katmak için alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu Rakka ilinde 28 genci, "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katmak için alıkoydu.

Eşref Musa   | 21.08.2021
Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'da 28 genci silahlı kadrosuna katmak için alıkoydu

Tel Abyad

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, dün Rakka'nın batı kırsalındaki Mansura beldesine baskın yaptı.

Terör örgütü, beldede nehrin kıyısında aileleriyle piknik yapan toplam 28 kişiyi alıkoydu.

Alıkonulan gençler, Rakka'nın batı kırsalındaki Tabka ilçesindeki sözde eğitim kamplarına götürüldü.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka kent merkezi ve kırsal kesimlerde, silahlı kadrosuna katmak için gençleri zorla alıkoymaya devam edeceği öğrenildi.

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