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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç kırsalından merkeze ulaşmak isteyen göstericilere ateş açtı: 1 ölü, 6 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, teröristlerin sivilleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan bölge halkının protestoları sürüyor.

Ömer Koparan,Ethem Emre Özcan   | 01.06.2021
Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç kırsalından merkeze ulaşmak isteyen göstericilere ateş açtı: 1 ölü, 6 yaralı

Azez

YPG/PKK'nın gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı Münbiç ilçe merkezinde dün başlayan gösteriler, Münbiç kırsalına da sıçradı.

Münbiç'in doğusunda bulunan Hüdhüd bölgesinde toplanan siviller, terör örgütü YPG/PKK'nın engellemelerine rağmen merkezde seslerini duyurmak için harekete geçti.


İlçe merkezi girişindeki Kaddaf kontrol noktasında örgüt tarafından durdurulan siviller, merkeze geçmek için girişimlerde bulundu.

Buna engel olmak isteyen YPG/PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu ilk belirlemelere göre, 1 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

Bunun üzerine protestocular, kontrol noktasında örgütün bir aracını ateşe vererek seslerini duyurmaya çalıştı.

Öte yandan alınan bilgiye göre, Rusya ve Esed rejiminden bir heyet, ilçedeki aşiret liderleriyle görüşmek özere Münbiç ilçe merkezine girdi. Heyetin ilçedeki Ebu Said aşireti lideri Şeyh İbrahim Şelaş ve 4 aşiret lideriyle daha görüşmeler yaptığı öğrenildi. Terör örgütünün de ilçedeki aşiret liderleriyle görüşmeye başladığı belirtildi.

Münbiç'te yaşananalar

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını zorla silahlı kadrosuna katma gerekçesiyle alıkoyan örgütü protesto etmek için dün bir araya gelmişti.

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 1 sivil ölmüş, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, dün gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Örgüt, sivillerin söz konusu uygulamaya karşı başlattığı tepkiyi önlemek için gece yarısı itibarıyla 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri, bir yıl civarında sürelerle sözde "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katmak üzere alıkoyuyor.

Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.

Mutabakatlara rağmen Münbiç, örgütün işgalinde

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken, Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamadı.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç’ten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak ilçede işgalini sürdüren YPG/PKK, yuvalandığı mevzilerden Suriye Milli Ordusu cephe hatlarına sızma girişimlerini, sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını sürdürüyor.

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