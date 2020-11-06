Euro
10.15
Dolar
8.55
BIST 100
1,181.33
Altın
1,949.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki petrol ticareti sürüyor

ABD'nin yaptırım uyguladığı Esed rejimi, ABD'nin "ortağı" terör örgütü YPG/PKK'dan petrol temin etmeye devam ediyor. Son bir ayda örgüt ile Esed rejimi arasında 15 bin tırlık petrol ticareti gerçekleşti.

Eşref Musa,Mohamad Misto,Ömer Koparan,Muhammed Temim Hocaoğlu   | 06.11.2020
Terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki petrol ticareti sürüyor

Haseke

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de ABD'nin desteğiyle elinde tuttuğu petrol kaynaklarını, ABD'nin yaptırım uyguladığı Esed rejimine satmaya devam ediyor.

                    

AA muhabirinin sahadan edindiği bilgilere göre, terör örgütü, Esed rejimi bölgesine her gün ortalama 500 tırlık petrol satıyor. Buna göre, son bir ayda örgüt ile Esed rejimi arasında 15 bin tırlık petrol ticareti gerçekleşti.

AA muhabirleri, rejimin terör örgütleriyle ticaretinden sorumlu ABD'nin yaptırım listesindeki milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı'ya ait petrol tankerlerini, terör örgütünün işgalindeki bölgelerde görüntüledi. YPG/PKK işgalindeki Rumeylan bölgesinden aldığı petrolü taşıyan tankerler, Tel Tamir, Ayn İsa ve Rakka olmak üzere örgütün işgalindeki üç ayrı noktada görüldü. Görüntülerde, terör örgütünün bölgesinden temin edilen petrolü Esed rejimi bölgesine taşıyan tankerlere, Rusya'ya ait zırhlı araçların da eşlik ettiği görülüyor.

ABD'nin ortağı, ABD'nin koyduğu yasaları delmeye devam ediyor

ABD'nin bölgedeki "ortağı" terör örgütü YPG/PKK, hem Esed rejimine petrol satarak hem de ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde yer alan Husam Katırcı ile ticaret yaparak ABD yasalarını ihlal etmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık'ta imzaladığı ve 17 Haziran'da yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na göre, rejimin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.

ABD söz konusu yasayı delen kişi ve kurumları, ülkeye seyahat etme yasağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, diğer ülke ve şirketlerle herhangi bir finansal işlem yapmalarının yasaklanması gibi yaptırımlarla tehdit ediyor.

ABD'nin söz konusu yasayı delen YPG/PKK'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusu ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Rejim bölgelerinde akaryakıt kıtlığı devam ediyor

Esed rejimi, iç savaştan önce kendi çıkardığı petrolü rafine ederek akaryakıt ihtiyacını karşılayabiliyordu, ancak petrol sahalarının önce terör örgütü DEAŞ, sonra terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline geçmesiyle uzun süredir akaryakıt krizi yaşıyor.

Esed rejiminin kontrolündeki Halep, Lazkiye, Şam ve Hama kentlerinde akaryakıt ve gaz sorunu kronikleşmiş durumda.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 8 ülkenin vatandaşlarının Çin'e girişine yasak getirildi
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 49 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 49 milyon 56 bini geçti
Kovid-19 tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı
'Eve geri döneceğim hiç aklıma gelmezdi'

Benzer haberler

ABD başkanlık seçimlerinde kazananın kim olduğu hala belirsiz

ABD başkanlık seçimlerinde kazananın kim olduğu hala belirsiz

Terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki petrol ticareti sürüyor

ABD'de seçim sisteminde Beyaz Saray'ın anahtarı Seçiciler Kurulu'nda

Biden: Kimse demokrasiyi elimizden alamayacak

Biden: Kimse demokrasiyi elimizden alamayacak
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı
ABD, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısını kınadı

ABD, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısını kınadı