Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de 50'ye yakın genci alıkoydu
Terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Suriye'nin Haseke ilinin güneyinde bulunan Şeddadi ilçesinde 50'ye yakın genci terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle alıkoydu.
Tel Abyad
AA muhabirinin Suriyeli Aşiretler Ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Mudar el-Asad, YPG/PKK'lı teröristlerin, dün Haseke'nin güneyinde gençleri alıkoymaya başladığını belirtti.
El-Asad, YPG/PKK'nın, Şeddadi'nin merkezi ile Hariri, Hamadaniyye, Arişe, Reşidi, Tarkiye ve Tel Şayer köylerinde 50'ye yakın genci alıkoyduğunu kaydetti.
Alıkonulan gençlerin, Arap nüfusun yoğun bulunduğu yerleşimlerden seçildiğini söyleyen el-Asad, YPG/PKK'nın alıkoymalara gerekçe olarak "gençlerin DEAŞ'lı olduğunu" gösterdiğini aktardı.
Söz konusu gençlerin nereye götürüldüğünün bilinmediğini ifade eden el-Asad, "Alıkoymaların sadece Arapların olduğu yerleşimlerde yapılmasının hedefi, Arap gençlerine ülkelerini terk ettirmek. Böyle demografik değişim daha kolay olur." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.