Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,559.70
BTC/USDT
38,742.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Kartal'da master yüzücülerden oluşan bir grup, soğuk havaya ve kara aldırış etmeden kendilerini Marmara Denizi'nin serin sularına bıraktı
logo
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de 50'ye yakın genci alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Suriye'nin Haseke ilinin güneyinde bulunan Şeddadi ilçesinde 50'ye yakın genci terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle alıkoydu.

Eşref Musa   | 13.03.2022
Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de 50'ye yakın genci alıkoydu

Tel Abyad

AA muhabirinin Suriyeli Aşiretler Ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Mudar el-Asad, YPG/PKK'lı teröristlerin, dün Haseke'nin güneyinde gençleri alıkoymaya başladığını belirtti.

El-Asad, YPG/PKK'nın, Şeddadi'nin merkezi ile Hariri, Hamadaniyye, Arişe, Reşidi, Tarkiye ve Tel Şayer köylerinde 50'ye yakın genci alıkoyduğunu kaydetti.

Alıkonulan gençlerin, Arap nüfusun yoğun bulunduğu yerleşimlerden seçildiğini söyleyen el-Asad, YPG/PKK'nın alıkoymalara gerekçe olarak "gençlerin DEAŞ'lı olduğunu" gösterdiğini aktardı.

Söz konusu gençlerin nereye götürüldüğünün bilinmediğini ifade eden el-Asad, "Alıkoymaların sadece Arapların olduğu yerleşimlerde yapılmasının hedefi, Arap gençlerine ülkelerini terk ettirmek. Böyle demografik değişim daha kolay olur." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Türkiye'de 20 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı

Benzer haberler

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de 50'ye yakın genci alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de 50'ye yakın genci alıkoydu

YPG/PKK, Suriye'de silahlı kadrosuna katmak için 4 çocuğu daha ailesinden kopardı

Tel Rıfat’ta yuvalanan YPG/PKK, Azez Hastanesini hedef aldı: 1 yaralı