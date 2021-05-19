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Terör örgütü YPG/PKK, bölge halkının tepkisi karşısında yakıt fiyatlarına yaptığı artışlardan geri adım attı

Suriye'de işgal ettiği bölgelerde yakıt fiyatlarını büyük oranda yükselten terör örgütü YPG/PKK, bölge halkının yoğun tepkisi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

Mohamad Misto,Ethem Emre Özcan   | 19.05.2021
Terör örgütü YPG/PKK, bölge halkının tepkisi karşısında yakıt fiyatlarına yaptığı artışlardan geri adım attı

Ankara

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK’lı teröristler, halkın protestoları karşısında mazot, benzin, doğal gaz ve tüp fiyatlarına yaptığı yüzde 100-150 artıştan vazgeçti.

​​​​​​​Haseke ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yaşayan halk, dün örgütün yakıt fiyatlarına yaptığı artışı protesto etmişti. YPG/PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Haseke'deki gösterilerde 2 sivil hayatını kaybetmiş, 4 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın yakıt fiyatlarına yaptığı artış

Terör örgütünün önceki gün enerji kaynaklarında yaptığı artışa göre, mazotun litre fiyatı 100 Suriye lirasından (SL/0,25 TL) 300 SL'ye (0,77 TL), süper benzinin litre fiyatı 210 SL'den (0,54 TL), 410 SL'ye (1,06 TL) yükselmişti.

Sanayi bölgelerinde kullanılan doğal gazın fiyatı 5 bin SL'den (12,9 TL) 15 bin SL'ye (38,5 TL) çıkmıştı.

Ev tipi 10 kilogramlık tüplerin 2 bin 500 SL olan fiyatı, zamla 8 bin SL ( 20,7 TL) olmuştu.

Suriye'deki enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeler, petrol ve doğal gaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

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