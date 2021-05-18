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Dünya

Suriye'de YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde yakıt fiyatlarının artması protesto edildi

Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde yaşayan halk, yakıt fiyatlarının 2-3 kat arttırılmasına tepki gösterdi.

Mohamad Misto,Eşref Musa   | 18.05.2021
Suriye'de YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde yakıt fiyatlarının artması protesto edildi

Ankara

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'de kuzeydoğuda Haseke ve Deyrizor illerinin yanı sıra Amuda, Rumeylan, Mabedebe, Kımışlı, Derik ilçelerinde terör örgütünün doğal gaz, mazot, benzin gibi enerji kaynaklarına yaptığı artış protesto edildi.

Deyrizor'da YPG/PKK'lı teröristlerin sözde yol kontrol noktasında bulunan kulübeyi yakan protestocular, Deyrizor'u Haseke'ye bağlayan yolu da trafiğe kapadı.

Haseke'nin Neşve Mahallesi'nde düzenlenen protestolarda ise terör örgütünce açılan ateş soncunda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Söz konusu bölgelerde bulunan kapalı semt pazarlarının kepenkleri de kapandı.

Terör örgütünün enerji kaynaklarında yaptığı artışa göre, mazotun litre fiyatı 100 Suriye lirasından (SL/0,25 TL) 300 SL'ye (0,77 TL), süper benzinin litre fiyatı 210 SL'den (0,54 TL), 410 SL'ye (1,06 TL) yükseldi.

Sanayi bölgelerinde kullanılan doğal gazın fiyatı 5 bin SL'den (12,9 TL) 15 bin (38,5 TL) SL'ye çıktı.

Ev tipi 10 kilogramlık tüplerin 2 bin 500 SL olan fiyatı, zamla birlikte 8 bin SL ( 20,7 TL) oldu.

Suriye'deki enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeler, petrol ve doğal gaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

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