Dolar
43.50
Euro
51.55
Altın
4,849.19
ETH/USDT
2,298.30
BTC/USDT
76,634.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Terör örgütü YPG, işgal ettiği Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi

Terör örgütü YPG, işgal ettiği Haseke kentinde 2 Şubat, Kamışlı ilçesinde ise 3 Şubat'ta, yerel saatle 06.00'dan akşam saat 18.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirdi.

Enes Canlı, Ömer Koparan  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Terör örgütü YPG, işgal ettiği Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi Fotoğraf: Hedil Amır/AA

Haseke

Terör örgütü YPG'nin sözde "güvenlik birimi", ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Suriye güçlerinin konuşlanması beklenen Haseke kenti ve Kamışlı ilçesine ilişkin sokağa çıkma yasakları açıkladı.

Buna göre, Haseke'de 2 Şubat'ta, Kamışlı'da 3 Şubat'ta sabah 06.00'dan akşam 18.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kararın, "bölge halkının güvenliği, istikrarı ve huzuru için alındığı, karşı çıkanlar hakkında işlem yapılacağı" öne sürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suriye hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'da yönetim ve güvenliği üstlenmesini içeren anlaşmanın 2 Şubat Pazartesi'den itibaren uygulanmaya başlaması öngörülüyor.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtardığı belde ve kentlerde Suriyeliler sokaklara inerek, üç yıldızlı Suriye bayrakları ve milli şarkılarla kutlamalar yapmıştı.

Halep Emniyet Müdürü Muhammed Abdulgani, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakat kapsamında örgütün işgali altındaki Aynularab'ı (Kobani) ziyaret etmiş, bölgede kamu düzeninin sağlanması ve güvenlik birimlerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Beştepe Millet Camisi'nde Berat Gecesi programı düzenlenecek
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ev ve iş yerinin çatısı uçtu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Terör örgütü YPG, işgal ettiği Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi

Terör örgütü YPG, işgal ettiği Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi

Halep Emniyet Müdürü: Anlaşma doğrultusunda Aynularab'a geldik, düzeni sağlamak için çalışıyoruz

Şara ile Macron bölgedeki gelişmeleri görüştü

"Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler" başlıklı rapor kamuoyuyla paylaşıldı

"Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler" başlıklı rapor kamuoyuyla paylaşıldı
Suriye'deki Hol Kampı'nda, DEAŞ'lıların yakınları dışındaki aileler güvenli çıkış için hükümetin incelemelerini bekliyor

Suriye'deki Hol Kampı'nda, DEAŞ'lıların yakınları dışındaki aileler güvenli çıkış için hükümetin incelemelerini bekliyor
Rusya: Türkiye ile diyaloğumuz uluslararası güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor

Rusya: Türkiye ile diyaloğumuz uluslararası güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet