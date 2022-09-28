Ter-Petrosyan: Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız
Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, Ermenistan'ı sancılı ve zor kararların beklediğini belirterek, “Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız." dedi.
Ankara
Ter-Petrosyan, Ermenistan'da bir TV kanalına açıklama yaptı.
Kendilerini ağır, sancılı kararların beklediğini belirten Ter-Petrosyan, "Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız.” ifadesini kullandı.
Ermenistan için hiçbir alternatifin bulunmadığı bir zaman yaşadığına işaret eden Ter-Petrosyan, "Eğer bir belge imzalanmazsa iki komşuyla (Azerbaycan ve Türkiye) barış yapılmazsa Sovyetler Birliği'nin 70 yıllık gerçeklerini onaramayız. Yeniden bir devlet inşa etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.