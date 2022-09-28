Dolar
18.52
Euro
18.01
Altın
1,659.57
ETH/USDT
1,324.10
BTC/USDT
19,481.00
BIST 100
3,198.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ter-Petrosyan: Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız

Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, Ermenistan'ı sancılı ve zor kararların beklediğini belirterek, “Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız." dedi.

Fuat Kabakcı   | 28.09.2022
Ter-Petrosyan: Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız

Ankara

Ter-Petrosyan, Ermenistan'da bir TV kanalına açıklama yaptı.

Kendilerini ağır, sancılı kararların beklediğini belirten Ter-Petrosyan, "Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız.” ifadesini kullandı.

Ermenistan için hiçbir alternatifin bulunmadığı bir zaman yaşadığına işaret eden Ter-Petrosyan, "Eğer bir belge imzalanmazsa iki komşuyla (Azerbaycan ve Türkiye) barış yapılmazsa Sovyetler Birliği'nin 70 yıllık gerçeklerini onaramayız. Yeniden bir devlet inşa etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması
MGK Bildirisinden: Adaların silahlandırılmasında Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir
Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlara destek

Benzer haberler

Ter-Petrosyan: Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız

Ter-Petrosyan: Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız

Ermenistan askerlerinin ateş açması sonucu 3 Azerbaycan askeri yaralandı

Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan, çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti

Azerbaycan, çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti
Azerbaycan-Ermenistan arasında ilk temas: Blinken, iki ülkenin dışişleri bakanıyla toplantı yaptı

Azerbaycan-Ermenistan arasında ilk temas: Blinken, iki ülkenin dışişleri bakanıyla toplantı yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet