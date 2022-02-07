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Dünya, Libya

Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, perşembe günü 'başbakan' seçmek için oylama yapılacağını açıkladı

Libya Başbakanı Dibeybe, yeni başbakan seçilmesi yönündeki çalışmaları "ülkeyi yeniden bölmek için umutsuz bir çaba" olarak niteledi.

Ebu Bekir Aşkın   | 07.02.2022
Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, perşembe günü 'başbakan' seçmek için oylama yapılacağını açıkladı

Trablus

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, perşembe günü yapılacak oturumda yeni başbakanın seçilmesi için oylama yapılacağını söyledi.

Salih, Parlamento oturumu sırasında yaptığı açılış konuşmasında, “Başbakan adaylarına dair taslakları dinledikten sonra, Temsilciler Meclisi Başkanlığı adayların isimlerini Danıştay’a gönderecek ve adaylardan birinin seçilmesi için 10 Şubat Perşembe günü Meclis'te oylama yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Akile Salih ayrıca, bir hafta önce başbakan adaylarının dosyalarının alımına başlandığını vurguladı.

Başbakan Dibeybe, seçimlere kadar görevde kalmakta kararlı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Libya el-Ahrar televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in, yeni başbakan seçilmesi yönündeki çalışmalarını "ülkeyi yeniden bölmek için umutsuz bir çaba" olarak nitelendirdi.

Mevcut hükümetin seçimler konusunda üzerine düşeni eksiksiz yerine getirdiğini söyleyen Dibeybe, parlamento ve başkanlık seçimleri yapılıncaya kadar görevi bırakmayacaklarını dile getirdi.

Dibeybe, tüm uluslararası taraflarla irtibata geçtiklerini ve hepsinin Salih'in yeni geçiş süreciyle ilgili bu çalışmalarına karşı olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

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