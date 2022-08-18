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Dünya

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Mare ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlediği roket saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.

Ömer Koparan   | 18.08.2022
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Mare ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Azez

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken, bölgede varlığını sürdürerek çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.

Teröristler, yaklaşık 6,5 yıldır işgalinde tuttuğu Tel Rıfat'tan komşu Mare ilçe merkezine 3 roket fırlattı.

Terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus, Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

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