Teksas Konfederasyon levhasını meclis duvarından kaldırdı

AUSTIN

Teksas Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Eric Johnson Twitter'da "Konfederasyon Çocukları" adlı kuruluş tarafından 1959'da meclis duvarına asılan levhanın kaldırıldığını duyurdu.

Demokrat Partili Johnson, levhanın eskiden bulunduğu yerdeki boş duvarın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

We have visual confirmation: the #Confederate plaque in the Texas Capitol has been removed. It had been on display for the past 60 years. But where is it?🤷🏾‍♂️ #txlege pic.twitter.com/B8YZL9FebY — Eric Johnson (@JohnsonForTexas) 13 Ocak 2019

Dallas kenti temsilcisi Johnson uzun süredir levhanın kaldırılması için mücadele ediyordu. Levhanın kaldırılması önerisine Cumhuriyetçi Parti temsilcileri karşı çıkıyordu.

Teksas Valisi Greg Abott başkanlığında toplanan Eyalet Koruma Kurulu cuma günü yaptığı toplantıda levhanın kaldırılmasına karar vermişti.

Vali Abbot, geçen yıl ekimde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "tarihi olarak yanlış önermelerin meclis binasında yer almaması gerektiğini" savunmuştu.

Eyalette daha önce Teksas Üniversitesi yönetimi, iç savaş döneminin tartışmalı bazı figürlerine ait heykellerin kampüs meydanından kaldırılmasına karar vermişti.

Bu kapsamda Rektör Greg Fenves'in talimatıyla başta köleliğin devamını savunan General Robert E. Lee olmak üzere, iç savaşta Teksas'ın da dahil olduğu güney eyaletlerinin oluşturduğu Amerikan Konfedere Devletlerinin askeri ve sivil liderlerine ait heykelleri kampüs merkezinden kaldırılmıştı.

Ülkede geçen yıl ağustosta Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde aşırı sağcı grupların General Lee'nin başka bir heykelinin kaldırılmasına karşı düzenledikleri protesto eyleminde çıkan şiddet olaylarında 1 kişi yaşamını yitirmesinin ardından Konfederasyon anıtlarının kaldırılmasına dair tartışmalar yeniden gündeme gelmişti.

Muhabir: Emre Aytekin