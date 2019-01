Teksas Konfederasyon levhasını meclis duvarından kaldırdı

AUSTIN

Teksas Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Eric Johnson Twitter'da "Konfederasyon Çocukları" adlı kuruluş tarafından 1959'da meclis duvarına asılan levhanın kaldırıldığını duyurdu.

Demokrat Partili Johnson, levhanın eskiden bulunduğu yerdeki boş duvarın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

We have visual confirmation: the #Confederate plaque in the Texas Capitol has been removed. It had been on display for the past 60 years. But where is it?🤷🏾‍♂️ #txlege pic.twitter.com/B8YZL9FebY