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Dünya

TBMM Başkanı Şentop Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Sinan Uslu   | 07.11.2019
TBMM Başkanı Şentop Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı için geldiği Meksika'nın başkenti Meksiko'da programına başladı.

Beraberindeki TBMM heyeti ile ilk olarak Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez eşliğinde Atatürk Anıtı'nın bulunduğu meydana giden Şentop, La Reforma Bulvarı üzerindeki anıta, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

Meclis Başkanı Şentop daha sonra anıtın önünde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve Büyükelçi Söylemez ile fotoğraf çektirdi.

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