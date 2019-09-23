TBMM Başkanı Şentop: Kazakistan'daki FETÖ okullarını Maarif Vakfına devralmaya talibiz
TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne yakınlığıyla bilinen okulları, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı veya Maarif Vakfı vasıtasıyla devralmaya talip olduklarını söyledi.
Nur Sultan
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Şentop, burada yaptığı konuşmada, Nazarbayev'in 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, onun gösterdiği bu destekten dolayı Türk halkının takdirini kazandığını vurguladı.
FETÖ'nün Kazakistan'da eğitim, medya ve iş dünyasında uzantılarının halen faaliyetlerini sürdürmesinden dolayı üzüntülerini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:
"Bu noktada, yakın zamanda Kazak makamlarınca, FETÖ elebaşlarının iadesi, mal varlıklarının dondurulması ve medya uzantılarının faaliyetlerine son verilmesinin gerçekleşeceğini umuyoruz.
Söz konusu okulları, Milli Eğitim Bakanlığımız veya Türkiye Maarif Vakfı vasıtasıyla devralmaya, idareci ve öğretmen kadrosu da dahil bu okulları yönetmeye talibiz. Bu konuda dirayetli liderliğinizde gerekli desteği göstereceğinizden eminiz."
"Nahçıvan Anlaşması Türk dünyası için sağlam zemindir"
Şentop, Kazakistan temasları kapsamında Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) konferans salonunda düzenlenen "Nahçivan Anlaşması'nın 10. Yıl Dönümü" konulu konferansta da konuştu.
Nahçıvan Anlaşması'nın, gücünü ortak dil, kültür ve tarihten alan Türk dünyasının bütünleşmesi yolunda bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Şentop, "Anlaşma, kardeşliğe dayanan Türk dünyası birliği için sağlam bir zemin teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.
Şentop, Türk dili konuşan ülkelerin devlet başkanlarının ilk kez 1992'de bir araya geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"O yıldan sonra değişik aralıklarla yeni toplantılar düzenlediler ve 2009'da da 9'uncu kez bir araya geldiler. Nahçıvan Anlaşması da 2009'da imzalandı. Böylece Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyini (Türk Konseyi) kurdular."
Türk Konseyinin 10 yıllık sürede kök saldığını belirten Şentop, arkasından Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), TWESCO ve diğer Türk dünyasıyla ilgili çeşitli teşkilatların kurulduğunu anlattı.
"Türkmenistan'ın da aramıza katılmasını arzu ediyoruz"
Şentop, bu yıl 15 Ekim'de Bakü'de yapılacak "Türk Konseyi 7'nci Zirvesi"nde, Özbekistan'ın da Türk Konseyine katılacağına dikkati çekerek, "Özbekistan'ın da aramıza katılması hepimizde büyük coşku yarattı. İnşallah büyük ailemiz bundan sonra daha güçlü olacak." dedi.
Macaristan'ın 2018'de konseye gözlemci üye olduğuna ve bu yıl eylülde de Budapeşte'de Türk Konseyi temsilciliğinin açıldığına işaret eden Şentop, konseyin bayrağının Avrupa'da da dalgalandığını vurguladı.
Şentop, "Önümüzdeki dönemde Türkmenistan'ın da aramıza katılmasını ve Türk dünyasının konseyimiz çatısı altında bir parça daha tamamlanmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.
Türk devletleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek için Türkiye olarak üzerlerine düşeni her zaman yapacaklarını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:
"Bu bizim kardeşlerimize karşı hem görevimiz hem sorumluluğumuz. Görevimizi seve seve yapacağız, sorumluluktan da hiçbir zaman kaçmayacağız. Biz gücümüzü kardeşlerimizin varlığından alıyoruz. Kardeşlerimiz sayesinde kendimizi daha güvende hissediyoruz. Bizleri bir araya getiren dilimiz, tarihimiz, kültürümüz ve kardeşliğimiz temelinde, güvenli ve müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa etmeliyiz."
Şentop, Kazakistan temasları çerçevesinde Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Karadağ Meclis Başkanı Ivan Brajovic ve Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.