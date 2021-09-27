Dolar
8.84
Euro
10.35
Altın
1,748.16
ETH/USDT
3,094.90
BTC/USDT
43,785.00
BIST 100
1,391.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’da “Muhtarlar ve Apartman Görevlileri Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Dünya

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Meiramgul Kussainova   | 27.09.2021
TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kabul edildi Fotoğraf: Orhan Karslı - Anadolu Ajansı

Nur Sultan

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da gerçekleştirilen görüşmede, Tokayev, dünyada oluşan istikrarsızlığa rağmen Türk dili konuşan devletler arasında iş birliğini geliştirmenin önemine dikkati çekti.

Tokayev, “Hiç kimse dünyada düzenin nasıl gelişeceğini tam olarak tahmin edemez. Buna rağmen Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler güven ve dostluğa dayalı olarak başarıyla gelişiyor.” dedi.

Türkiye’nin uluslararası arenada artan rolüne vurgu yaparak kardeş ülkenin başarılarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Tokayev, gelecekte daha fazla ikili iş birliğinden umutlu olduklarını da belirtti.

Şentop da Kazakistan temasları kapsamında kendisiyle görüşme fırsatı bulduğu için Tokayev’e teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Salgın dönemindeki kısıtlamalara rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde ilerlediğini kaydeden Şentop, “Kasım ayında ülkemizde yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Zirvesi’nde Türk dünyasının birliğini daha da güçlendirmeye yönelik bir dizi önemli kararların alınmasını temenni ediyoruz. Bu zirveye sizi de bekliyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı
Japonya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş nedeniyle OHAL'in kaldırılması bekleniyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687 bin 752 oldu
Hamilelik sürecinde Kovid-19'a yakalanan anneden 'aşı olun' çağrısı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Senato ve Meclis Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop: Salgın döneminde Kazakistan ile ticaret hacmimizde artış var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kazakistan'a gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kazakistan'a gitti
Kazakistan, Rusya ile birlikte kullandığı uluslararası telefon kodunu değiştiriyor

Kazakistan, Rusya ile birlikte kullandığı uluslararası telefon kodunu değiştiriyor
TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü

TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü