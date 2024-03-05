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Dünya

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye-Cezayir ticari ilişkilerinin çok daha yukarı çıkması mümkün

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ile Cezayir arasında ikili ticari ilişkilerin 6 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ve bunun çok daha yukarılara çıkmasının mümkün olduğunu belirtti.

Ali Kemal Akan  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye-Cezayir ticari ilişkilerinin çok daha yukarı çıkması mümkün

Abidjan

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18’inci Konferansı dolayısıyla bulunduğu Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinde gerçekleşen görüşmede, İSİPAB Dönem Başkanlığını başarılı bir şekilde yürüttüğü için Boughali'yi tebrik etti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başladığı günden itibaren çok dikkatli ve şuurlu bir şekilde Filistin meselesinin savunucusu olduğu için Boughali'ye teşekkürlerini ileten Kurtulmuş, Cezayir’in bağımsızlık savaşının başlangıcının 70'inci yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, Cezayir'in, kurtuluş mücadelesi üzerinden Afrika'nın uyanışına çok büyük katkıda bulunabileceğini söyledi.

Türkiye-Cezayir ilişkilerinin fevkalade olumlu gelişmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un yürüttüğü dostluk ilişkilerinin fiili olarak da çalışmalara yansıdığını kaydetti.

Mevcut ikili ticari ilişkilerin 6 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ve bunun çok daha yukarılara çıkmasının mümkün olduğunu belirten Kurtulmuş, ticaret, kültür, eğitim, savunma sanayisi, yüksek teknoloji alanında iki ülkenin işbirliği yapmasında büyük bir potansiyelin varlığına dikkati çekti.

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine alınan ara kararın ardından Filistin davası için yeni bir dönemin başladığını belirten Kurtulmuş, Cezayir ve Türkiye’yi birbirine yakınlaştıran, bundan sonra çok daha güçlü işbirliği yapmalarını zorunlu kılan alanlardan birisinin de Filistin meselesi olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, İslam ülkelerinin ortak hareket ederek, bu dönemde tam manasıyla bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının temin edebileceğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail yönetimin uluslararası alanda yalnızlaştırılması; akıl ve vicdan sahibi bütün insanların bir araya getirilerek insanlık cephesinin kurulması ve İslam ülkeleri arasındaki ihtilafların giderilerek ortak karar alma becerisinin kazandırılmasının Filistin davası temelinde atılacak adımlar olduğunu kaydetti.

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