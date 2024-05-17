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Dünya

Tayvan'da reform tartışmaları nedeniyle Yasama Meclisi üyeleri kürsü önceliği için kavga etti

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da reform tartışmaları sebebiyle Yasama Meclisi üyeleri, kürsü önceliği için kavga etti.

Aleyna Çil  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Tayvan'da reform tartışmaları nedeniyle Yasama Meclisi üyeleri kürsü önceliği için kavga etti

Ankara

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, ocaktaki başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'ta göreve başlamasına günler kala Yasama Meclisindeki reform tartışmaları kavgaya dönüştü.

Muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintag/KMT) ile Tayvan Halk Partisi (TPP) üyeleri, Meclisin hükümet üzerindeki yetkilerini arttıran ve yalan beyanda bulunan üyelerin cezalandırılmasını öngören reform tasarısını teslim etmek üzere 15 Mayıs'tan beri Meclis binası önünde nöbet tutuyor.

Sabah Yasama Meclisinin kapısının açılmasına 15 dakika kala kürsüye çıkma ve yasama teklifini sunma önceliği için tartışan tarafların arasında arbede çıktı.

Muhalefettekiler, kürsü önceliği için kapının açılmasıyla iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) üyelerinden hızlı davranarak kürsüye geçti.

Meclis üyeleri arasındaki arbedeye rağmen oturum 08.30'da olağan akışında başladı, 10.30'da ele alınan maddenin doğrudan oylanmasına geçilmesi üzerine taraflar kavga etti. Oylama sırasında kürsüye ulaşmaya çalışan taraflar, birbirlerini itip çekti.

Meclis başkanı, 10.38'de oylamanın sonlandırıldığını duyurdu.

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