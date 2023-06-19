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Dünya

Tayvan Dışişleri Bakanı Wu, Avrupa'nın Ada ile ilişkileri "göz ardı edemeyeceğini" söyledi

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Avrupa ülkelerinin gelişmiş mikroçip teknolojilerinin ithalatı için ülkesinin Avrupa ile daha iyi ilişkiler kurma talebini göz ardı edemeyeceğini söyledi.

Irmak Akcan  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Tayvan Dışişleri Bakanı Wu, Avrupa'nın Ada ile ilişkileri "göz ardı edemeyeceğini" söyledi

Ankara

Politico'ya konuşan Bakan Wu, mikroçip üreticisi "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company"nin Avrupa’da tesis açmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wu, Tayvan'ın, Avrupa ülkeleriyle diplomatik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Prag, Brüksel ve Milan'a ziyaretler gerçekleştirdi.

Tayvan hükümetinin şirket ile Avrupa arasındaki anlaşmalara ve yatırımlara müdahale etmeyeceğini belirten Wu, ancak Avrupa’nın özellikle de Almanya'nın Ada'dan gelişmiş mikroçip teknolojilerini ithal etmek istemesi halinde Tayvan'ın, Avrupa ile daha iyi ilişkiler kurma talebini göz ardı edemeyeceğini vurguladı.

Wu, Avrupa'nın, Tayvan'ın jeopolitik konumu ve Çin ile sorunları hakkında duyarlı olmaları umudunu dile getirerek, "Avrupa Tayvan ile ekonomik veya diğer ilişkilerin gelişmesinde büyük resmi görmüyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicola Beer, Wu ile 17 Haziran'da Brüksel'deki görüşmesinin ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda, Tayvan'ı "demokratik ailenin sıkı üyesi" olarak tanımlamıştı.

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