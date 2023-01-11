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Dünya

Tayvan 3 bin insansız hava aracından oluşan askeri filo kurmayı planlıyor

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın artan savunma tehditlerine karşı 3 bin yeni insansız hava aracından (İHA) oluşan filo kurmayı planladığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 11.01.2023
Tayvan 3 bin insansız hava aracından oluşan askeri filo kurmayı planlıyor

Pekin

Taipei Times gazetesinin haberine göre, Savunma ve Ekonomi bakanlıklarından, Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyinden, Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden (CSIST) temsilcilerden oluşan heyet, bu konuda çalışma yürütüyor.

Heyetten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında askeri amaçlı kullanmak üzere yaklaşık 3 bin İHA'nın tedariki için 9 üreticiden prototipler geliştirmeleri istenecek.

Üreticiler, gemiden keşif, karadan keşif ve genel keşif amaçlı İHA'ların yanı sıra minyatür dronlar ve hedef tespit kabiliyetine sahip dronlar için prototipler hazırlayacak.

Prototiplerin üretimi için Savunma Bakanlığı, ağustosta sınırlı ihale açacak. İhaleyi kazanan şirketlerin üretimlerini yılın ikinci yarısında tamamlayıp teslimatları gelecek yılın başında yapması planlanıyor.

Üretici şirketlere, Tayvan'ın savunma sanayi geliştirme kuruluşu CSIST'in teknoloji transferi yapması öngörülüyor.

Savunma Bakanlığı, ihaleye girecek şirketlerden, Çin merkezli şirketlerden mali destek almadıklarını, Çin merkezli şirketlerde ortaklıkları bulunmadığını, Çin'de ve Çinli şirketler tarafından üretilen ürün ve parça kullanmayacaklarını kanıtlamalarını ve gizlilik taahhüdünde bulunmalarını isteyecek.

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