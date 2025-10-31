Dolar
Dünya

Tayland’ın turistik noktası Wat Arun Tapınağı, ziyaretçilerini ağırlıyor

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yer alan ve “Şafak Tapınağı” olarak da bilinen Wat Arun, mimarisi ve kültürel atmosferiyle yerli turistlerin yanı sıra kente gelen yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Mustafa Hatipoğlu  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Mustafa Hatipoğlu

Bangkok

Chao Phraya Nehri’nin batı kıyısında yer alan Wat Arun Tapınağı, özellikle gün doğumu ve batımında sunduğu eşsiz manzarayla ilgi görüyor. Tapınağı ziyaret eden turistler, çevredeki küçük dükkanlardan kiraladıkları geleneksel Tayland kıyafetleriyle otantik fotoğraf çekimleri yaptırıyor.

19. yüzyılın başlarında inşa edilen tapınak, Tayland mimarisinin en etkileyici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Budist inanç dünyasında "Aruna" adıyla anılan şafak tanrısından esinlenerek yapılan yapı, yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki merkezi kule ve etrafını saran 4 küçük kule ile renkli porselen süslemeleriyle dikkati çekiyor.

Tapınakta düzenlenen ibadetler, törenler ve yerel festivaller, hem Budist geleneğinin sürekliliğini hem de topluluk bağlarının güçlenmesini sağlıyor.


Ziyaretçiler, tapınakta Budist ritüellerine tanıklık ederken, Tayland’ın renkli dinsel alanlarını gözlemleme olanağı da buluyor.

Wat Arun, hem tarihi dokusu hem de geleneksel kültürü yaşatma biçimiyle Tayland’ın en çok ziyaret edilen tapınakları arasında yer alıyor.


