Dolar
42.93
Euro
50.63
Altın
4,383.67
ETH/USDT
2,973.10
BTC/USDT
87,782.00
BIST 100
11,165.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tayland Başbakanı Anutin, Kamboçya sınırına duvar inşa etmeyi planladıklarını açıkladı

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, 8 Şubat 2026'da yapılacak genel seçimlerde partisi Bhumjaithai'nin iktidarda kalması halinde, ülkenin Kamboçya sınırında güvenliği artırmaya yönelik duvar inşası projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

Zeynep Katre Oran  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Tayland Başbakanı Anutin, Kamboçya sınırına duvar inşa etmeyi planladıklarını açıkladı

Ankara

Tayland merkezli Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Anutin, Kamboçya ile sınır çatışmalarının yoğun şekilde yaşandığı Surin eyaletindeki Ta Kwai Tapınağı ile Hill 350 bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Anutin, güvenliği artırmak için Tayland-Kamboçya sınır hattı boyunca duvar inşa etmeyi planladıklarını ve sınır güvenlik güçlerini güçlendirmeye yönelik politikalar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Söz konusu adımların, 8 Şubat 2026'da yapılacak seçimlerde partisi Bhumjaithai'nin galip gelmesi halinde atılabileceğini vurgulayan Anutin, duvarın finansmanının, savunma bütçesinden karşılanacağını kaydetti.

Öte yandan, Tayland ordusunun sınır duvarı inşasını, ihtilaflı olmayan bölgelerden başlayarak aşamalı şekilde yürütmeyi planladığı, ilk aşamanın Chanthaburi eyaletindeki Pong Nam Ron bölgesinde başlatılmasının değerlendirildiği bildirildi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgalinde belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

İlan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda iki taraftan en az 47 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamış, görüşmeler sonunda 27 Aralık'ta imzalanan "Ortak Bildiri" ile iki ülke arasında yeniden ateşkes ilan edilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehitlerimizi uğurluyoruz
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 325 bin 267 kolluk kuvveti görev yapacak
İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

Benzer haberler

Tayland Başbakanı Anutin, Kamboçya sınırına duvar inşa etmeyi planladıklarını açıkladı

Tayland Başbakanı Anutin, Kamboçya sınırına duvar inşa etmeyi planladıklarını açıkladı

Tayland ve Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından ateşkes ilan etti

Asya-Pasifik'te 2025'in bakiyesi çatışma ve krizler, 2026'da da baş ağrıtacak

Kamboçya: Tayland, sabah saatlerinde sınır hattındaki bazı bölgelerde saldırılarını yoğunlaştırdı

Kamboçya: Tayland, sabah saatlerinde sınır hattındaki bazı bölgelerde saldırılarını yoğunlaştırdı
ABD, Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalar nedeniyle "endişeli"

ABD, Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalar nedeniyle "endişeli"
Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarında 7 Aralık'tan beri 96 kişi öldü

Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarında 7 Aralık'tan beri 96 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet