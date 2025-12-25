Dolar
Dünya

Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarında 7 Aralık'tan beri 96 kişi öldü

Kamboçya ile Tayland arasında askeri görüşmelere rağmen devam eden sınır çatışmalarında, 7 Aralık'tan bu yana toplamda 96 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nuri Aydın  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarında 7 Aralık'tan beri 96 kişi öldü

İstanbul

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) haberine göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland ordusunun bugün sabah saatlerinde Banteay Meanchey eyaletindeki bir köye topçu saldırısı düzenlediğini ve bu saldırıda bir Kamboçyalı sivilin öldüğünü açıkladı.

Kamboçya İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise 7 Aralık'tan bu yana süren çatışmalarda ölü sayısının 31'e, yerinden edilenlerin sayısının ise 610 bine yükseldiği belirtildi.

Nation Thailand gazetesinin Tayland Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberine göre ise Kamboçya, Tayland'ın Sa Kaeo eyaletinin bazı köylerine yaklaşık 40 adet BM-21 roketi fırlatarak sivil altyapıya ve 3 eve zarar verdi.

Taylandlı yetkililer, çatışmalarda toplamda 42 sivil ile 23 askerin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 400 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Tayland ve Kamboçya, dün, iki ülke arasındaki 817 kilometrelik sınırın güney kesimindeki bir sınır kapısında askeri görüşmelere başlamıştı.

Ayrıca, askeri heyetlerin toplantısının üç gün süreceği ve bir anlaşmanın önünü açabileceği vurgulanmıştı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının, 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı, UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda, tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.

İlgili konular
Benzer haberler

Sınır bölgelerinde çatışan Tayland ve Kamboçya arasında askeri görüşmeler başladı

Tayland ile Kamboçya, bugün yapılacak müzakereler öncesinde çatışmaya devam ediyor

