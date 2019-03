'Tatbikatlar milyonlarca doları tasarruf etmek için sonlandırıldı'

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de görüşmesinin ardından ABD'nin Güney Kore ile düzenlediği tatbikatları sonlandırma kararına ilişkin Twitter hesabından açılmama yaptı.

The reason I do not want military drills with South Korea is to save hundreds of millions of dollars for the U.S. for which we are not reimbursed. That was my position long before I became President. Also, reducing tensions with North Korea at this time is a good thing!