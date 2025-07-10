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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de ateşkes müzakerelerinde ABD'nin İsrail'in "işgal planına" karşı çıktığı ileri sürüldü

ABD yönetiminin Gazze'de ateşkes müzakerelerinde İsrail'in Gazze'yi "işgal planına" karşı çıktığı iddia edildi.

Burak Dağ  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Gazze'de ateşkes müzakerelerinde ABD'nin İsrail'in "işgal planına" karşı çıktığı ileri sürüldü

Kudüs

ABD'de yayın yapan Axios sitesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Beyaz Saray'da ateşkes müzakerelerine ilişkin toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

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Axios'a konuşan, görüşmeye dair bilgi sahibi iki kaynağa göre, Katarlı bir yetkilinin de katıldığı Witkoff ile Dermer görüşmesinde İsrail'in 60 günlük ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nde hangi sınırlara çekileceği ele alındı.

Görüşmede İsrail ordusunun bir önceki ateşkese göre çok daha küçük bir alandan çekilmesine ilişkin bir haritayı sunan Dermer'e Witkoff ile Katarlı yetkili, İsrail'in ateşkes için önerdiği işgal haritasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Witkoff, "Smotrich planı" gibi görünen ve Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde işgalin sürdürülmesini öneren haritanın Trump yönetimi için uygun olmadığını kaydetti.

Dermer ise Netanyahu'nun, aşırı sağcı iktidar koalisyonundan "büyük tavizler" verilmemesi yönünde yoğun baskı gördüğünü savundu.

Dermer, Witkoff ve Katarlı yetkili arasındaki görüşmenin Netanyahu ile Trump görüşmesinden hemen önce yapıldığı da belirtildi.

İsrail'in Gazze'nin güneyinde Refah ve Han Yunus kentini birbirinden ayıran Morag Koridoru'nda kalarak Refah kentini kontrol etme ısrarının müzakerelerde aşılamayan başlık olduğu aktarılmıştı.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

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