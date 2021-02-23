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Dünya

Tanzanya'daki Kovid-19 hastası 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi

3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Mustafa Hatipoğlu   | 23.02.2021
Tanzanya'daki Kovid-19 hastası 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi

İstanbul

Tanzanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Tanzanya'da Kovid-19 tanısı konulan Halil A, Eyyüp K. ve Oğuzhan A, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 3 kişi TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına getirildi.

Havalimanında hazır bekletilen ambulanslara binen 3 kişi, tedavi edilecekleri hastanelere nakledildi.


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