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Dünya

Taliban uyuşturucu ile sarhoşluk veren tüm maddelerin üretim ve tüketimini yasakladı

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, ülke genelinde haşhaş ekimini tamamen yasakladı. Taliban öncesinde de geçerli olan yasaklar fiilen uygulanmıyordu.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 03.04.2022
Taliban uyuşturucu ile sarhoşluk veren tüm maddelerin üretim ve tüketimini yasakladı Afganistan'ın Kandahar kentindeki haşhaş tarlası. Fotoğraf: Mohammad Noori/AA

Kabil

Taliban yönetimi, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin kararıyla ülke genelinde alkol, eroin, uyuşturucu hapları, esrar gibi sarhoş edici maddelerin kullanımı, ticareti ve her türlü uyuşturucu madde üreten fabrikaların yasaklandığını, bu kararı ihlal eden herkesin yargılanacağı ve cezalandırılacağını bildirdi.

Karara göre ülke genelinde haşhaş ekimi yapılmayacak.

Öte yandan Taliban öncesi Eşref Gani yönetiminde de alkol kullanımı resmi olarak yasak olsa da ülkenin her yerinde gizli olarak satışı yapılıyordu.

Ekonomik kriz, birçok kişiyi bu alanda çalışmaya sevk ediyor

Afganistan, dünyada yasa dışı yollarla uyuşturucu madde elde edilen haşhaş ve kenevir gibi bitkilerin en fazla üretildiği ve ihraç edildiği ülkelerin başında geliyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) raporuna göre, 2020'de dünyada haşhaştan elde edilen afyonun yüzde 85'inden fazlası Afganistan'da yapılıyor.

UNODC'nin Kasım 2021'de yayımladığı raporuna göre, önceki yıllardaki fiyat artışları, afyon üretimindeki düşüşten kaynaklanıyordu ancak 2021'de bir önceki yıla oranla afyon üretiminde yüzde 8 artış meydana geldi.

Rapora göre, 2021'de Afganistan'da 6 ton 800 kilogram afyon üretilirken; bununla dünya çapındaki kullanıcılara yaklaşık 320 ton saf eroin sağlanıyor.

Taliban sonrası uluslararası yardımların kesilmesi ile derinleşen ekonomik kriz, birçok kişiyi yüksek kazançlı sektör olması nedeniyle bu alanda çalışmaya sevk ediyor.

Çiftçiler, legal iş olanaklarının olmaması, kuraklık ve gıda temininde yaşanan sorunlar nedeniyle birçok kişinin bu alana yöneldiğini belirtiyor.

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