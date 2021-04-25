TAİK Başkanı Yalçındağ: Biden'ın açıklaması köklü ve çok yönlü dostluk ilişkilerinin ruhuna aykırı
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Yalçındağ, Türk iş dünyasının ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini büyük bir hayal kırıklığıyla takip ettiğini belirtti.
Washington
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihsel gerçekliklerle bağdaşmayan talihsiz açıklamaların iki ülke arasındaki köklü ve çok yönlü dostluk ilişkilerinin ruhuna aykırı olduğunu belirtti.
- 'Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz'
- Biden'ın 'sözde soykırım' ifadesine siyasilerden sert tepki
- Ekonomi dünyası Biden'ın 'sözde soykırım' ifadesine tepki gösterdi
- Uzmanlara göre ABD Türkiye'ye karşı elindeki son kozu da harcadı
- Uzmanlara göre Biden'ın sözde 'soykırım' ifadesinin hiçbir hukuki dayanağı bulunmuyor
Türk iş dünyasının Biden'ın sözde Ermeni soykırımını tanıyan ifadelerini büyük bir hayal kırıklığıyla takip ettiğini aktaran Yalçındağ, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti 'Yurtta barış, dünyada barış' prensipleri üzerine kurulmuş, dini inanç ve etnik kökenlerine bakmaksızın tüm vatandaşlarının eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu demokratik bir ülkedir. Şüphesiz bu tarz açıklamaların yüz yıllardır aynı topraklarda yaşayan milletlerin ortak acılarını suistimal etmekten öteye geçemeyeceği başka bir gerçektir. İki ülke arasındaki siyasi ve askeri anlaşmazlıklara rağmen ekonomik ve ticari iş birliklerinin artırılmasına yönelik gece gündüz çaba sarf ettiğimiz bu günlerde aynı hassasiyetin ABD yönetimi tarafından da gözetilmesini bekliyoruz."
Mehmet Ali Yalçındağ, Chairman of the Turkey-US Business Council commented on the recent statement made by @POTUS which recognizes Armenian allegations of genocide.👇🏼 pic.twitter.com/qE0cB7GRwH— TAİK (@taikofficial) April 24, 2021
Yalçındağ, Türkiye-ABD İş Konseyi olarak başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere ABD yönetimini konuya ilişkin tavrını tekrar gözden geçirmeye davet ederek, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek gündemlere odaklanılmasını arzu ettiklerini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.