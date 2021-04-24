Biden'ın 'sözde soykırım' ifadesine siyasilerden sert tepki
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine ilişkin siyasiler sert tepki gösterdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. #1915Olayları" ifadelerini kullandı.
“Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.”— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021
Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir.
Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.#1915Olayları
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne katliam zilleti vardır. Tarihimiz bu konuda da tertemizdir. Bahçeli: "Biden’ın skandal ve sakat açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Biden’in skandal ve sakat açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır. Dostluk ve stratejik bağlar kurduğu bir ülkeye soykırım gölgesi düşürmeye kalkışan bir zihniyetle muhtemeldir ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) April 24, 2021
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden arasında dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştiğini hatırlatan Akşener, "Sayın Erdoğan'ın uzun zamandır heyecanla talep ettiği telefon görüşmesi sonrasında, iki başkentten yapılan açıklamaların içeriğindeki farklılıkları ve aynı zamanda görüşülen konulardan bazılarının vatandaşlarımızdan esirgenmeye çalışıldığı gerçeğini ibretle gözlemledik." değerlendirmesinde bulundu.
"İktidarca haftalardır beklenen telefon görüşmesinin 23 Nisan’a rastlatılmasının, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması ile alakasının bulunmadığı gibi bu telefon görüşmesinde 'sözde Ermeni soykırımı' temasının gündeme gelmemiş olması da elbette mümkün değildir." ifadelerini kullanan Akşener, Biden'ın bugün yaptığı açıklamanın bu gözlemlerini teyit ettiği gibi tarihi gerçeklerden uzak olduğunu, Türk milletinin onur ve itibarına yönelik ağır bir saldırı niteliği taşıdığını kaydetti.
Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Siyasi ve ahlaki sorumluluk gözetilmeden dile getirilen sözde 'soykırım' ifadesinin, Biden tarafından kullanılmasının ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ağır bir zarar vereceği şüphesizdir.
Bunun yanında, yapılan telefon görüşmesinde bu niyet işitildiğinde, ahizenin Biden'ın yüzüne kapatılamamış olması, NATO Zirvesi vesilesiyle görüşme beklentisinin halen de sürdürülmesi, iktidarın bu densiz ve dengesiz ilişkideki acizliğinin ifşasından başka bir şey değildir.
Bu itibarla, sözde 'soykırım' lafını ağzına alanları, tarihi yeniden yazmaya çalışanları, buna gereken yanıtını veremeyenler ile mevsimlik ve konjonktürel siyasi çıkarları iki ülke halkı arasındaki dostluk ilişkisine tercih edenleri, bu vesileyle en şiddetli şekilde kınamayı bir vazife addediyorum."
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde soykırım ifadesi kullanmasını kınadı.
ABD Başkanı’nın 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesini kullanmasını kınıyoruz.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) April 24, 2021
Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır.
ABD Başkanı’nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir.
Bakan Muş, "Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İbrahim Kalın, açıklamasında, "Tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerin baskısıyla ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını tekrar eden ABD Başkanının açıklamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 24, 2021
ABD Başkanına kendi tarihine ve bugününe bakmasını tavsiye ediyoruz.#1915olayları
Ortaya atılan sözde "soykırım" iddiasının uluslararası hukukun talep ettiği dayanaklardan ve bilimsel kanıtlardan yoksun olduğunu vurgulayan Kalın, şöyle devam etti:
"Tarihi olaylar tarihçiler tarafından araştırılmalıdır. Tarihi gerçekleri siyasi konjonktürün dar çıkarları belirleyemez. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığında, tarihi bir meseleyi siyasetin ve kötü niyetli çevrelerin gölgesinden kurtarmak istemiştir. Hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri görmezden gelip adil olmayan bir tutum sergilemiştir."
"Radikal Ermeni lobilerin aklıyla hareket etmek tarihi bir hatadır"
Türkiye'nin bir arada yaşama kültürü konusunda tarihin en önemli örneğini temsil eden bir medeniyete mensup olduğunu belirten Kalın, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti bu nedenle hiçbir tarihi gerçeklikle yüzleşmekten kaçınmamaktadır. Birinci Dünya Savaşında yaşanan kayıplar, bu coğrafyanın ortak acılarını temsil etmektedir. Ancak terör ve düşmanlıktan başka bir şey üretmeyen radikal Ermeni lobilerin aklıyla hareket etmek tarihi bir hatadır. ABD Başkanı'nın mesnetsiz iddialara dayanan açıklaması, Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme çabalarına da zarar verecektir."
Kalın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin tüm kurumlarıyla ve tüm fertleriyle ülkesine yönelik yürütülen istismar, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyeceğinin altını çizerek "ABD Başkanı'nı Türkiye-ABD ilişkilerinde derin yaralar açacak bu talihsiz açıklamasını düzeltmeye, adil olmaya ve bölgesel barışa hizmet edecek bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı Türkiye her zaman hakkı ve hakikati güçlü bir şekilde savunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, tarihsel gerçeklerin politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemeyeceğini vurguladı.
Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 24, 2021
Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır!
Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır.
Kurtulmuş, paylaşımında "Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır." ifadelerine yer vererek şunları kaydetti:
"Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, üzerine oturdukları toprakların gerçek sahipleri olan Kızılderilileri tek tek yok ettiklerini ve büyük bir soykırımdan geçirerek bugünkü Amerika'yı nasıl kurduklarını hatırlatırız."
Ermeni terör örgütü ASALA'nın Türk diplomatlarına karşı saldırılarına ABD'de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'ı 1973'de şehit ederek başladığını hatırlatan Kurtulmuş, "Türkiye olarak Ermeni Soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz. Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını belirtti.
ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 24, 2021
Biden’ın bu açıklamayı Ermeni fanatik çıkar gruplarını memnun etmek için yaptığının, bölge barışını ve normalleşmeyi dikkate almadığının anlaşıldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Türk-Amerikan iş birliğinin en ileri düzeyde olması gereken bir dönemde Biden'ın açıklaması, ikili ilişkilerimizi sarsmış, NATO dayanışmasına zarar vermiş ve bölgede olası bir normalleşme ihtimalini de zayıflatmıştır. Normalleşme, Biden'ın açıklaması ile sabote edilmiştir. Bize göre bu mesele tarihçilerin ve bilim insanlarının tartışması gereken bir konudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın arşivlerin araştırmacılara açılması ve 'tarihçilerin vereceği karara uyalım' çağrısı da ortadadır. Biden'ın açıklaması tarihsel dayanağı olmayan bir açıklamadır. Bu açıklama, Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur. Bu açıklamayı şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz."
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesinin, ABD'nin devlet anlayışına uygun itidalli yaklaşımını kaybetmiş olması nedeniyle ciddi hayal kırıklığı yarattığını vurguladı.
Tarih gerçekler ile vardır ve lobilerin küresel dayatmaları tarihin vicdanında asla kabul görmeyecektir.#BatınınUtancTarihi #1915Olayları pic.twitter.com/akWpPy5ipv— Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) April 24, 2021
Akif Çağatay Kılıç, 24 Nisan 1915 tarihinin, uluslararası Ermeni lobisi tarafından hukuka ve gerçeğe aykırı biçimde bir propaganda malzemesi olarak kullanıldığını, Ermeniler ve Ermeni diasporasının sözde soykırım iddialarının uluslararası kamuoyunda da kabul edilmesi için büyük çaba ve kaynak harcadığını belirtti.
Kılıç, şunları kaydetti:
"ABD’de önemli bir seçmen gücüne sahip olan Ermeni lobisinin, onlarca senedir tarihi gerçekleri saptıran ve tamamen siyasi kazanım elde etmeyi amaçlayan bu görüşün, ABD yönetimince de benimsenmesi amacıyla çalışmalar yürüttüğü, dahası 2020 Başkanlık seçimleri öncesinde bu yöndeki gayretlerini özellikle Biden cephesinde yoğunlaştırdıkları bilinen bir gerçektir. Bugüne değin ABD Başkanlarının söz konusu Ermeni iddiaları karşısında sağduyulu ve itidalli davrandıkları görülürken Başkan Biden'ın farklı bir tavır sergilemesi düşündürücüdür. Tarihçilere bırakılması gereken bir konunun siyasi malzeme olarak bu denli hoyratça kullanılması esasında Türkiye'den fazla Ermenistan'a zarar vermektedir.
Ermeni diasporasının varlık sebebi haline gelen bu gerçek dışı iddialar Güney Kafkasya'da iç ve dış sorunlarla bunalan, ekonomik sıkıntılarla baş edemeyen ve günden güne fakirleşen Ermenistan halkına da bir fayda sağlamamaktadır. Sorunun üçüncü taraflarca siyasi sakilerle kullanımı en fazla Ermenistan'a zarar vermekte ve bunun da faturasını ağırlıklı olarak Ermeni halkı ödemektedir."
"Binlerce Türk köylüsü Ermeni çetelerce hunharca katledilmiştir"
Birinci Dünya Savaşı'nda Türk halkının Doğu Anadolu'da en az Ermeniler kadar acı çektiğini hatırlatan Kılıç, bu bölgede, halk tabiriyle "Ermeni mezalimi" olarak adlandırılan bir gerçeğin olduğunu belirtti.
Ermeni çetelerinin Türk köylerindeki vahşetlerine değinen Kılıç, "Binlerce Türk köylüsü Ermeni çetelerce hunharca katledilmiştir. Bu gerçekler birçok farklı devletin arşivlerinde bulunan belgeler ile kanıtlanmıştır. Durum sadece bununla da sınırlı kalmamış, Ermeniler 1921'de Talat Paşa'nın Berlin'de bir suikast sonucu öldürülmesi de dahil olmak üzere, 1970'li ve 80'li yıllarda 31 Türk diplomatı ve yakını Ermeni teröristler tarafından şehit etmiştir." ifadelerini kullandı.
Kılıç, Türkiye'nin yaşanan bu acı geçmişi, tarihte bir arada yaşama becerisini göstermiş ve halen de bugünkü Türkiye topraklarında aynı beraberliği sürdüren Türk ve Ermeni halkları arasında bir kine dönüştürmekten bilinçli olarak kaçındığına dikkati çekti.
Kılıç, şöyle devam etti:
"ABD Başkanı Biden'ı bu gerçekleri görerek bugünkü açıklamalarının hangi mihraklara ve hangi amaçlara hizmet ettiğini bir kez daha değerlendirmesini tavsiye ediyorum. Her fırsatta vurguladığımız üzere tarihi olayların araştırma ve değerlendirmesi siyasetçiler tarafından değil bağımsız, ön yargısı olmayan gerçek tarihçiler tarafından yapılması en doğru yaklaşımdır. Ayrıca, tarihine ve mazisine güvenen bir devlet olarak Türkiye 2005 yılında, dönemin araştırılması için Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinde bulunmuş ve bu teklif, Ermenistan tarafından reddedilmiştir.
Ermenistan devletinin bu teklife sıcak bakmamasının nedeni, bütün dünyanın tanıklığında yaşayacağı mahcubiyet sebebiyledir. Bu açıdan ABD yönetiminin ortaya koymuş olduğu yaklaşım bizim nezdimizde kabul edilemez. Bu tavır, tarihi gerçeklerden kopuktur ve ABD iç siyasetindeki sığ lobicilik faaliyetlerinin bir yansımasıdır. Tarih, gerçekle ilgisi olmayan haksız hukuksuz bir iddiadan yana tavır koyan ABD yönetimini asla affetmeyecektir."
Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin şanlı tarihinin, bu gerçek dışı açıklamalar ve karalamalarla lekelenmeyecek kadar berrak, parlak ve temiz olduğunu dile getirdi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Joe Biden'ın açıklaması tarihi gerçeklerden uzak, tamamen iç politik dengelere yöneliktir. Şiddetle reddediyoruz. Müttefiklik ilişkilerine darbe vurulmuştur. Tarih orada duruyor, değişmeden. Fakat ABD'nin dili yıldan yıla değişiyor. Önce büyük acı, sonra soykırım. Utanç verici yalan, kim söylerse söylesin gerçek olmaz." ifadelerini kullandı.
J. Biden'in açıklaması tarihi gerçeklerden uzak tamamen iç politik dengelere yöneliktir. Şiddetle reddediyoruz. Muttefiklik ilişkilerine darbe vurulmuştur.— Naci Bostancı (@nacibostanci) April 24, 2021
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı Biden'ın 1915'te yaşanan acı olayları "soykırım" şeklinde nitelemesinin büyük bir yanlış olarak tarihe geçtiğini belirtti.
"Bu açıklama Türkiye-ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan halkı ile Türkiye halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır." görüşünü aktaran Faik Öztrak, "1915 olayları Türklerin ve Ermenilerin hafızasında büyük travmaya neden olan bir trajedi, bir felaket olarak iz bırakmıştır. Bu travmanın giderilmesi bu tür açıklamalarla mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.
Özellikle diğer ülkelerin devlet yetkililerinin üzerine düşenin, geçmişte yaşanan trajedi üzerinden yeni bir gerilime yol açmak değil, ortak acının yaralarının sarılmasına çalışmak olması gerektiğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.