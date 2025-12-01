Dolar
42.44
Euro
49.47
Altın
4,258.49
ETH/USDT
2,810.90
BTC/USDT
85,780.00
BIST 100
11,064.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı taraftarlar, Chobani Stadı'na giriş yapıyor
logo
Dünya

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle yarın okulların ve resmi kurumların tatil edildiği duyuruldu.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran Valiliğinden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Malard, Rebat-i Kerim, Demavend, Firuzkuh ve Pardis ilçeleri dışında Tahran'da okullar ve resmi daireler için tatil ilan edildiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, eğitimin uzaktan yapılacağı bildirildi.

Kamu kurumlarının da halk hizmeti gereklilikleri doğrultusunda yöneticilerinin onayıyla uzaktan çalışabileceği belirtildi.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 153 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi gözaltına alındı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
DMM, savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin iddiaları yalanladı
Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefiyle terörün gölgesinin düştüğü değil, büyük ve güçlü Türkiye'yi konuşacağız

Benzer haberler

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi

İranlı yetkili: Tahran'da hava kirliliğinin yüzde 22'si motosiklet kaynaklı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet