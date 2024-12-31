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Dünya

Tahran'da enerji tasarrufu talimatlarına uymayan 272 devlet dairesinin doğal gazı kesildi

İran'ın başkenti Tahran'da enerji tasarrufu talimatlarına uyulmadığı gerekçesiyle 272 devlet dairesinin doğal gazı kesildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Tahran'da enerji tasarrufu talimatlarına uymayan 272 devlet dairesinin doğal gazı kesildi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

İstanbul

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Doğal Gaz Şirketi Genel Müdürü Ali Rıza Avani konuya ilişkin bilgi verdi.

Avani, "İran Ulusal Gaz Şirketi'nin talimatına göre, devlet daireleri bina sıcaklığını maksimum 18 dereceye ayarlamak ve mesai bitiminden bir saat önce kazan daireleri ile ısıtma sistemlerini kapatmakla yükümlüdür." dedi.

İranlı yetkili, yapılan denetlemelerde 272 devlet dairesinin enerji tasarrufu kurallarına uymadığının tespit edildiğini ve doğal gaz akışının kesildiğini kaydetti.

Tüm vatandaşlardan basit önlemler alarak "2 derece daha az" kampanyasına katılarak doğal gaz akışının devamlılığına katkıda bulunmalarını isteyen Avani, böylece ülkenin her köşesindeki vatandaşların bu enerjiden yararlanabilmesini sağlamak için destek olmalarını talep etti.

İran'da, ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji altyapısına yeterli yatırım yapılamamasına ek olarak doğal gaz ve elektrik tüketimindeki özensizlik enerji tedarikinde sıkıntıya yol açıyor. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan geçtiğimiz günlerde bu kapsamda ülke genelinde 2 derece tasarruf yapılmasını istemişti.

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