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Hacı adayları kutsal topraklarda
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Dünya

Tahran metrosundaki elektrik kesintisi rejim karşıtı protestolara yol açtı

İran'daki Tahran metrosunda elektriklerin bir süre kesilmesi rejim karşıtı protestolara neden oldu.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 20.07.2021
Tahran metrosundaki elektrik kesintisi rejim karşıtı protestolara yol açtı

İstanbul

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Tahran metrosunda yaşanan elektrik kesintisi sonrası farklı duraklarda bekleyen binlerce kişinin "Kahrolsun İran rejimi" şeklinde slogan attığı görüldü.

Yaz aylarında sıcaklığın oldukça yüksek seyrettiği İran'da, yaşanan elektrik ve su kesintileri rejim karşıtı protestolara yol açıyor.

İran'da Arapların yoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle başlayan protestolar 5 gündür devam ediyor. Huzistan'da emniyet güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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