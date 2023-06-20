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Dünya

TADD, kurban organizasyonunu Mali, Uganda ve Kamerun'da gerçekleştirecek

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) vekaletle aldığı kurbanları, Mali, Uganda ve Kamerun'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Ali Ebubekir Tokcan  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
TADD, kurban organizasyonunu Mali, Uganda ve Kamerun'da gerçekleştirecek

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Bu kurban onların da bayramı olsun" sloganıyla hareket eden TADD, bir hisse bedelini 2 bin 300 lira olarak belirledi.

İhtiyaç sahibi binlerce aileye ulaşmak için hazırlıklarını yapan dernek, vekaletle aldığı kurbanları bu bayramda da Mali, Uganda ve Kamerun'da kesecek. Kesilen kurbanların videoları bağışçılara iletilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, özellikle yoksulluğun yoğun olduğu bölgeleri tespit ettiklerini belirterek, vatandaşların kurban vecibeleri için Afrika'ya bu yıl yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Güntekin, kurbanlıkları büyük bir titizlikle seçtiklerini ve profesyonel ekiplerce kesilip paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını dile getirerek, "Kurban edilecek büyükbaş hayvanları İslami şartlara uygun ve sağlıklı olduğunu uzman ekiplerce kontrol ederek alıyoruz. Allah bu kurbanda da Afrikalı kardeşlerimizi unutmayan milletimizden razı olsun. Bağışları en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde yaşayan 50 bin aileye ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, kurban bağışlarını "www.tadd.org.tr" internet sitesi üzerinden yapabilecek.

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