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Dünya

SYRIZA Milletvekili Zeybek, imam hatiplerin Yunanistan'daki denklik sorununu meclise taşıdı

Ayhan Mehmet   | 24.01.2023
SYRIZA Milletvekili Zeybek, imam hatiplerin Yunanistan'daki denklik sorununu meclise taşıdı

Gümülcine

Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak SYRIZA'nın İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin imam hatip liselerinde eğitim görmüş öğrencilerin Yunanistan'da karşılaştıkları diploma denklik belgeleriyle ilgili sorunları Yunan parlamentosuna taşıdı.

Zeybek, Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde, son dönemde, Türkiye'deki imam hatip ortaokul ve liselerinde eğitimini sürdüren ya da eğitimini tamamlayarak Yunanistan'a dönen öğrencilerin diploma denklik belgeleriyle ilgili karşılaştıkları sorunlar nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını aktardı.

Hüseyin Zeybek, önergede şu sorulara yer verdi:

"İmam hatip liselerinin denklik belgesi alması ve ülkenin genel eğitim dereceleriyle eşleştirmenin koşullarını ve yolunu oluşturmak için inisiyatif almayı düşünüyor musunuz?

Yurt dışında faaliyet gösteren imam hatip liselerinin en azından ülkedeki medreselerin öğrenim unvanlarıyla uyumlu hale getirilmesinin şartlarını ve yolunu oluşturmak için inisiyatif almayı düşünüyor musunuz?

Denklik belgesi başvurularının çok olmasına ve bu eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bir çıkmazda olmalarına rağmen bu yasal boşluğun sürdürülmesi hangi gerekçeye dayanmaktadır?"

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