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Dünya

Suveyda'daki Arap Sünni aşiretlerden Suriye'deki yeni yönetime destek

Suriye'nin güneyinde yer alan Suveyda ilindeki Arap Sünni aşiretler, yeni yönetimi desteklediklerini ve ellerindeki silahları geçici hükümete teslim etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Suveyda'daki Arap Sünni aşiretlerden Suriye'deki yeni yönetime destek Fotoğraf: Ömer Alven/AA

Suveyde

Yaklaşık 1500 silahlı üyesi bulunan Suveyda Aşiretleri Hareketi Topluluğu temsilcileri, il merkezindeki bir askeri bölgede toplanarak, Suriye'deki yeni yönetime destek açıklamasında bulundu.

Açıklamayı okuyan, Arap Sünni aşiretlerin yer aldığı topluluğun lideri Muflih Ebu Sabır, ülkede barışın ve istikrarın sağlanması konusunda Suriye'deki yeni yönetime destek verdiklerini bildirdi.

Ülkenin birliği için her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Ebu Sabır, Suriye'nin parçalanmasına karşı olduklarını vurguladı.

AA muhabirine konuşan Ebu Sabır, bölgede güvenliğin sağlanması için çalıştıklarını söyledi.

Dürzi nüfusun çoğunlukta olduğu ilde mezhepsel çatışma istemediklerini ifade eden Ebu Sabır, "geçici hükümetin Suvedya'ya girmesini" istedi.

Ebu Sabır, geçici hükümetin Suvedya'da varlık göstermesi halinde silahlarını teslim etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Ec-Cavabra, eş-Şanble, el-Mesaid, el-Atayce, el-Havasne, el-Hasan, el-Mezavde, el-Giyas ve er-Remsan aşiretleri, Suveyda Aşiretleri Hareketi Topluluğu çatısı altında yer alıyor.

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