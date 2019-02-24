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Dünya

Suudi Veliaht Prens, Washington büyükelçiliğine Prenses Rima'yı atadı

Prenses Rima bint Bender, Suudi Arabistan tarihinde büyükelçilik görevine atanan ilk kadın oldu.

Mahmut Geldi  | 24.02.2019
Suudi Veliaht Prens, Washington büyükelçiliğine Prenses Rima'yı atadı

İstanbul

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, ilk kez babasının yerine kraliyet kararnamesi yayımlayarak, Washington Büyükelçisi kardeşi Halid bin Selman yerine bir prensesi atadı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Prens Bin Selman, ülke dışında bulunan babası Kral Selman bin Abdülaziz adına yayımladığı üç kraliyet kararnamesiyle, kardeşi Prens Halid bin Selman'ın yerine Washington büyükelçiliğine Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud'u göreve getirdi.

Prenses Rima bint Bender, Suudi Arabistan tarihinde büyükelçiliğe atanan ilk kadın oldu.

Halid bin Selman'ı görevden alarak Savunma Bakanı Yardımcılığına getiren Bin Selman, ayrıca Yemen'deki Husiler ile savaştan dolayı, Suudi Arabistan'ın güney sınırında görev yapan askerlere bir aylık mükafaat verilmesi talimatında bulundu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, bir zirveye katılmak üzere Mısır'da bulunuyor.

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