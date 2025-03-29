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Dünya

Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu bazı ülkelerde Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek

Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu çok sayıdaki Arap ülkesinde bu gece hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek.

Ömer Koparan, Zeynep Tüfekci Gülay, Esat Fırat  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu bazı ülkelerde Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek

Şam/İstanbul

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Sudan ve Yemen'de yarın, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak ilan edildi.

Ürdün, Suriye, Mısır, Irak ve Umman'da ise bu gece hilal görünmediği gerekçesiyle bayram bir gün sonra yani 31 Mart Pazartesi kutlanacak.

Irak'ta Sünni Vakfı da Ramazan Bayramı'nın ilk gününün pazartesi günü olacağını duyururken, Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani de yarının ramazan ayının son günü olacağını ilan etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Vakıflar Bakanlığı ise yarının Ramazan Bayramı'nın birinci günü olduğunu duyurdu.

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

Suriye'de Ramazan Bayramı pazartesi günü kutlanacak

Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre, Şam yönetiminin ilgili kurumu, ülkede pazar günü ramazan ayının son orucunun tutulacağını açıkladı.

Kurum, Ramazan Bayramı'nın ilk gününün pazartesi olacağını belirtti.

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