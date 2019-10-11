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Dünya

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait tanker iki roketle vuruldu

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında patlama meydana gelen tankerin iki roket tarafından vurulduğu bildirildi.

Emel Öz Gözellik   | 11.10.2019
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait tanker iki roketle vuruldu

Ankara

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.

İki roket tarafından vuruldu

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında patlama meydana gelen tankerin iki roket tarafından vurulduğu bildirildi.

 İran Milli Petrol Şirketi

İran Milli Petrol Şirketinden, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarındaki petrol tankerinde meydana gelen patlamaların roket saldırısı sonucu olabileceği bildirildi.

İran Milli Petrol Şirketinin, devlet medyasında yer alan açıklamasında, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde meydana gelen patlamalara, iki roketle yapılan saldırının neden olabileceği belirtildi.

Kızıldeniz'den çıkmak üzere olan tankerin iki ana deposunun ağır hasar aldığı, kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Cidde Limanı'na 60 mil mesafede bulunan "Sabity" adlı tankerde, İran saatiyle 05.00 ila 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu.

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