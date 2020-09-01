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Dünya

Suudi Arabistan'da üst düzey askeri komutan ve bir yetkili 'yolsuzluktan' görevden alındı

Suudi Arabistan'da Ortak Kuvvetler Komutanı ile Cevf Bölgesi Emir Vekili yolsuzluk suçlamasıyla görevlerinden alındı.

Hacer Başer   | 01.09.2020
Suudi Arabistan'da üst düzey askeri komutan ve bir yetkili 'yolsuzluktan' görevden alındı

Riyad

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SAP'ın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz'in yayınladığı kraliyet kararnamesi gereği, Ortak Kuvvetler Komutanı General Fehd bin Turki bin Abdulaziz Al Suud ile Cevf bölgesi Emir Vekili Prens Abdulaziz bin Fehd bin Turki bin Abdulaziz Al Suud görevlerinden alındı.

Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, söz konusu yetkililerle ilgili yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlattı.

Söz konusu kararların Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönlendirmeleri doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'da 21 Ağustos'ta da yolsuzluk suçlamasıyla Sınır Muhafızları Genel Müdürü ve 5 yetkilinin görevlerine son verilmişti.

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