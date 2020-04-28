Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor
Kovid-19 nedeniyle Suudi Arabistan'da 8, Kuveyt'te 1 kişi daha hayatını kaybetti.
İstanbul
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 8, Kuveyt'te 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 8 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 152'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede 1266 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 20 bin 77'ye çıktığı kaydedildi.
Bakanlık ayrıca bugüne kadar 2 bin 784 hastanın da sağlığına kavuştuğunu aktardı.
Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede ikamet eden 61 yaşındaki Hindistanlı hastanın virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Ülkedeki toplam can kaybının 23'e yükseldiği belirtilen açıklamada, 152 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının ise 3 bin 440 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, 1176 kişinin de iyileştiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.