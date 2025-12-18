Dolar
42.73
Euro
50.23
Altın
4,326.71
ETH/USDT
2,854.70
BTC/USDT
87,132.00
BIST 100
11,327.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye Konferansı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Katar, Milli Günü'nü kutluyor

Katar Devleti, 18 Aralık Milli Günü'nü ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Ali Altunkaya  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Katar, Milli Günü'nü kutluyor

Doha

Başkent Doha’daki sembol yapılar, 18 Aralık Katar Milli Günü dolayısıyla Katar bayrağı ile ışıklandırılırken, şehrin yüksek binalarına ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin fotoğrafları asıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli Gün kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen askeri geçit törenine Katar Emiri Şeyh Temim, askeri ve güvenlik kurumlarından üst düzey isimler, çok sayıda bakan ve ülkede görev yapan diplomatik misyon şefleriyle vatandaşlar katıldı.

Geçit töreni, milli marşın çalınması ve Katar Devleti’nin kuruluş yıl dönümü ile Milli Gün dolayısıyla 18 pare top atışıyla başladı. Ardından Katar Hava Kuvvetleri ve Deviz Kuvvetleri tarafından gösteriler yapıldı.

Törende ayrıca, Katar ordusu ve güvenlik teşkilatı bünyesindeki çeşitli birlikler zırhlı araçlar, tanklar ve hava savunma sistemleriyle geçit düzenledi.

Milli Gün geçit töreni, Umman, Ürdün, Türkiye, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nin askeri bando takımları ile Emir Muhafızları’nın atlı ve deve birliklerinin geçişiyle sona erdi.

Ayrıca Katar Devleti'nin yurt dışındaki diplomatik, konsolosluk ve temsilcilik misyonlarında da Katar Milli Günü kutlandı.

Milli Gün kutlamaları kapsamında başkent Doha'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ve akşam saatlerinde ise havai fişek gösterileri düzenlenecek.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Katar Milli Günü vesilesiyle kutlama mesajları yayımladı.

Katar Milli Günü

Osmanlı Devleti'nin dağılmasının ardından, 1971 yılına kadar İngiltere'nin koruması altında kalan Katar, 3 Eylül 1971'de tam bağımsızlığına kavuştu.

Bu tarih 2007 yılına kadar Katar Milli Günü olarak kutlandı. Ancak 2007'de Emir Şeyh Hamed Al Sani'nin kararnamesi ile Katar Milli Günü, 18 Aralık olarak değiştirildi.

Söz konusu değişiklik, Katar devlet arşivlerinde çalışan tarihçi Habib-ur Rahman'ın, modern Katar'ın kurucusu kabul edilen Casim bin Muhammed Al Sani'nin 18 Aralık 1878 tarihinde tahta geçtiğini belirlemesi üzerine yapıldı.

Emirlik kararıyla 2007 yılından bu yana her yıl "18 Aralık Katar Milli Günü" olarak ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: "SDG", ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır
Trabzon'da fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı
SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı
MSB: (Düşürülen İHA) Süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır

Benzer haberler

Katar, Milli Günü'nü kutluyor

Katar, Milli Günü'nü kutluyor

Futbolda 2025'in en iyileri belli oldu

FIFA 2025 Arap Kupası'nda finalin adı belli oldu

FIFA Yılın En İyileri Ödülleri'ni kazananlar yarın belli olacak

FIFA Yılın En İyileri Ödülleri'ni kazananlar yarın belli olacak
Katar'da düzenlenen "2025 FIFA Kıtalararası Kupa"sında final takımları belli oldu

Katar'da düzenlenen "2025 FIFA Kıtalararası Kupa"sında final takımları belli oldu
BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Nakamitsu: Nükleer silah kullanım riski tehlikeli seviyeye ulaştı

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Nakamitsu: Nükleer silah kullanım riski tehlikeli seviyeye ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet