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Dünya

Suudi Arabistan: Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında yer almakla suçlanmamız şaşırtıcı

Suudi Arabistan Savunma Bakanı bin Selman, OPEC+ grubunun kararının tamamen ekonomik gerekçelerle alındığını ve karardan dolayı Suudi Arabistan'ın Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında yer almakla suçlanmasına şaşırdıklarını belirtti.

Muhammed Semiz   | 16.10.2022
Suudi Arabistan: Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında yer almakla suçlanmamız şaşırtıcı

Riyad

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna-Rusya savaşında Suudi Arabistan'ın Moskova'nın yanında yer almakla suçlanmasına şaşırdık. Bu asılsız suçlamaların Ukrayna hükümetinden gelmediğini belirtmekte fayda var. OPEC+ grubunun kararı tamamen ekonomik gerekçelerle alınmış olsa da bazıları Suudi Arabistan'ı Rusya'nın yanında yer almakla suçladı." ifadelerini kullandı.

Prens Bin Selman açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"İran da OPEC üyesi, yani bu Suudi Arabistan'ın aynı şekilde İran'ın yanında yer aldığı anlamına mı geliyor?"

Ne olmuştu?

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun kararından sonra kendilerine yöneltilen suçlamaları tümüyle reddettiklerini duyurmuştu.

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