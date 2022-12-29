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Dünya, Ekonomi

Suudi Arabistan Mekke ve Medine’yi "İslam ekonomisinin faaliyet merkezi yapmayı" hedefliyor

Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine kentlerini "İslam ekonomisinin faaliyet merkezi" haline getirmek hedefiyle ülkedeki ilgili kurumlar ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) arasında anlaşma imzalandı.

Mahmut Geldi   | 29.12.2022
Suudi Arabistan Mekke ve Medine’yi "İslam ekonomisinin faaliyet merkezi yapmayı" hedefliyor

İstanbul

Ülkenin resmi ajansı SPA'ya göre, Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi'nin katılımıyla Mekke Ticaret Odası, Medine Ticaret Odası ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) anlaşma imzaladı.

Üçlü anlaşma, Mekke ve Medine kentlerini İslam dünyasında finans ve iş faaliyetleri için bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi, kutsal toprakları ziyaret eden Müslümanlara hizmet ve ticari kalkınma bağlamında, tarih boyunca Mekke ve Medine kentlerinde iş gücünün varlığına dikkati çekti.

Üçlü ortaklık programı kapsamında birçok girişim ve etkinliğin gerçekleştirileceği bilgisini paylaşan Kasabi, "Şüphesiz her iki kutsal kentin tüm Müslümanların gönlünde yeri var. Bu üçlü ortaklıkla da aralarındaki ticari ve ekonomik bağları güçlendirmelerini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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