Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,067.60
BTC/USDT
66,280.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YENİ GÖRÜNTÜ - Akıncı IHA İran,T ebriz semalarında arama kurtarma çalışmalarına katılıyor - VTR Akıncı IHA Tebriz semalarında. Görüntüler Türkiye saati ile 01.00 da kayda alınmıştır. -VTR Akıncı IHA, İran Tebriz semalarında arama kurtarma çalışmalarına katılıyor - VTR Bulutların altına inen Akıncı IHA'dan görüntüler - VTR
logo
Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın akciğer enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik tedavisi gördüğü duyuruldu

İbrahim Khazen, Muhammed Emin Canik  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın akciğer enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik tedavisi gördüğü duyuruldu

Riyad

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklandı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, dün yüksek ateş ve eklem ağrısı çeken 88 yaşındaki Kral Selman'ın Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda yer alan kliniklerde muayene edildiği belirtildi.

Kral Selman'da akciğer enfeksiyonu tespit edildiği ve Es-Selam Sarayı'nda antibiyotik tedavisi gördüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Kralı, nisan ayında Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardında taburcu edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi aradığı uçuşta dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda
MSB, İran'daki helikopter kazasıyla ilgili Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi
Anıtkabir, 19 Mayıs'ta 220 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi mesajı
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı

Benzer haberler

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın akciğer enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik tedavisi gördüğü duyuruldu

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın akciğer enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik tedavisi gördüğü duyuruldu

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet