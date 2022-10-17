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Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Mehmet Nuri Uçar, Hussameldin Abdelgadir Salih Mohamed   | 17.10.2022
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamaya göre, Kral Selman mesajında, "Cumhurbaşkanı'na, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Türk halkına en içten ve en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kral Selman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rabbimden patlamada hayatını kaybedenlere rahmet ve mağfiret etmesini, ailelerine sabır ve teselli vermesini, yaralılara acil şifalar ihsan etmesini, sizleri ve Türk halkını da her türlü kötülükten ve şerden korumasını niyaz ederim."

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