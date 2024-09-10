Dolar
34.05
Euro
37.56
Altın
2,516.65
ETH/USDT
2,374.40
BTC/USDT
57,473.00
BIST 100
9,624.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Suudi Arabistan: İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellemesi savaş suçudur

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşmasını engellemeye devam etmesinin bir savaş suçu olduğunu söyledi.

İbrahim Khazen, Mahmut Geldi  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Suudi Arabistan: İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellemesi savaş suçudur

Kahire

Bin Ferhan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

Mısırlı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Bin Ferhan, "İsrail tarafının insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaşmasını engellemeye devam etmesi savaş suçudur ve insani bir felakettir." dedi.

Gazze'de ateşkesin gecikmesi, uluslararası güvenlik sistemindeki çöküşün kanıtı

Bin Ferhan, Gazze'de ateşkesin gecikmesinin aslında uluslararası güvenlik sisteminin çöküşünün kanıtı olduğunu ifade etti.

Uluslararası güvenlik sisteminin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunan Bin Ferhan, İsrail'in ateşkesi reddeden tutumunu eleştirdi.

Bin Ferhan, Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkına dair uluslararası hukukun uygulanmadığına dikkati çekerek, "İmkansızı istemiyoruz, sadece uluslararası hukukun uygulanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sudan'daki krize de değinen Bin Ferhan, bu ülkedeki krizin çözümü için Suudi Arabistan ile Mısır arasında bir koordinasyon olduğunu ifade etti.

Sudan'da durumun kötüleştiğini belirten Bin Ferhan, Sudanlı tarafların mutabakatıyla sağlanacak çözüm için bölgesel çabalara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise Gazze'de ivedilikle ateşkesin sağlanması ve savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi.

Abdulati, İsrail'in ihlallerine karşı Lübnan halkına tam destek verdiklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da İsrail'in zulmü altındaki Filistinliler için dua edildi
Narin Güran'ın cansız bedenini dereye bıraktığını itiraf eden şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Fidan: (Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi) İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti

Benzer haberler

Fransa'da gözaltına alınan hemşire, Filistin destekçilerini "sindirme girişimine" tepki gösterdi

Fransa'da gözaltına alınan hemşire, Filistin destekçilerini "sindirme girişimine" tepki gösterdi

Fransa'da savcılık İsrail ordusunda görevli Fransız asker hakkındaki suç duyurusunu reddetti

Suudi Arabistan: İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellemesi savaş suçudur

İsrail saldırısında iki bacağını kaybeden Rahaf, tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor

İsrail saldırısında iki bacağını kaybeden Rahaf, tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor
BM: İsrail, çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu silah zoruyla alıkoydu

BM: İsrail, çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu silah zoruyla alıkoydu
İsrail'in Mevasi'deki çadırlara düzenlediği saldırıların hedefi olan bebekler bacaklarından ağır yaralandı

İsrail'in Mevasi'deki çadırlara düzenlediği saldırıların hedefi olan bebekler bacaklarından ağır yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet