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Dünya

Brüksel sokaklarında on binlerce kişi İsrail'e karşı "kırmızı çizgi" çekilmesi talebiyle yürüdü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de kırmızı giysileriyle bir araya gelen on binlerce kişi, Avrupa hükümetlerinden İsrail'e karşı "kırmızı çizgi" çekmelerini ve yaptırım uygulamalarını istedi.

Selen Valente Rasquinho  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Brüksel sokaklarında on binlerce kişi İsrail'e karşı "kırmızı çizgi" çekilmesi talebiyle yürüdü Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Brüksel

Avrupa Birliği'nin (AB) kalbi Brüksel'de on binlerce kişi, Kuzey Tren İstasyonu önünde yerel saatle 13.00'ten itibaren bir araya geldi.

Kırmızı giysileriyle Avrupa hükümetlerine "İsrail'e karşı kırmızı çizgi çekin" mesajı vermek isteyen on binler, "Gazze'de tüm kırmızı çizgilerin aşıldığı" ve "İsrail'e yaptırım uygulama zamanının çoktan geldiği" sloganları atarak yürüdü.

Yürüyüşten önce, dünyaca ünlü Mısır asıllı Belçikalı Tamino'nun aralarında olduğu şarkıcılar da performans sergiledi.

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Göstericiler arasında çok sayıda çocuğun da olması dikkati çekti.

Gösterinin organizatörü 11.11.11 isimli Belçikalı sivil toplum kuruluşunun (STK) Basın Sözcüsü Kenny Van Minsel, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, on binlerce insan ve 150'den fazla sivil toplum örgütüyle değişim talep etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Van Minsel, "20 aydır ekranlarımızda canlı yayınlanan bir soykırım görüyoruz ve buna gerçekten göz yummak istemiyoruz." ifadelerini kullanarak, Avrupalı siyasetçilerin somut olarak hiçbir eyleme geçmediğini kaydetti.

Maroye Veronique isimli gösterici de "Artık olanları kabul edemiyorum. Bu aynı zamanda Belçika'daki politikacılarımıza da bir mesaj. Durun. Bir halkınız var, sizden bir şeyler istiyorlar ve siz halkınızı dinlemiyorsunuz." diye konuştu.

Yaptırım çağrısı

Gösteriye 10 yaşındaki kızı Taro Rutten ile katılan Ragna Vranken de "Bence bu hukuksuzluk ve İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki insanlara yaptığı şeyler gerçekten korkunç. Bunun gerçekten durması gerekiyor. Bence sadece Belçika'daki değil, AB'deki hükümetler de gerçekten harekete geçmeli ve İsrail'e yaptırım uygulamalı." dedi.

Taro Rutten de "Gazze'deki savaşı durdurmaları ve İsrail'i cezalandırmaları gerekiyor. Bu kırmızı çizgimiz." ifadesini kullandı.

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